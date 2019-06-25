На Ямале откроют уникальный эколого-биологический центр

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-25T12:48:25+03:00

Комплекс в Ноябрьске может стать уникальной площадкой окружного масштаба для конкурсов и конференций

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В Ноябрьске на базе центра духовно-нравственного воспитания детей и молодежи обустраивают сельскохозяйственный комплекс. При нем заработает контактный зоопарк.

Участники объединений смогут работать на учебно-опытном участке, ухаживать за животными и растениями, писать проекты. Для жителей и гостей города организуют экскурсии.

В теплице на 16 Гк. планируют высадить лечебные травы, овощные культуры, цветы. Для птичника в инкубаторе заложены яйца цесарки, фазана и гусей, в планах - разведение декоративных курочек, перепелов и павлина. Сейчас в теплицах формируют грядки, завозят песок и грунт.

Комплекс изначально был заложен в проект работы центра духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и были построены конюшня, птичник и теплица. В апреле 2019 года было принято решения открыть эколого-биологический центр, в котором организуют занятия по дополнительному образованию детей по естественнонаучным направлениям: экология, растениеводства и птицеводство.

Новый эколого-биологический центр может стать уникальной площадкой окружного масштаба для организации и проведения конкурсов и конференций, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU