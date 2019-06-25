СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-25T12:01:04+03:00

Ямальцы на форуме «УТРО-2019» названы самой проектной делегацией Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

Первая смена форума «УТРО-2019» завершилась 24 июня. В ней приняли участие 515 молодых и энергичных со всего Уральского федерального округа.

Апофеозом форума стало объявление результатов конкурса грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь». На первой смене по итогам оценки экспертов 31 проект из 162-х рекомендован к получению грантовой поддержки на общую сумму на 7 100 000 рублей.

От Ямала рекомендованы 7 из 19 заявленных проектов на общую сумму 1 065 000 рублей. То есть перспективной оказалась каждая третья инициатива. Итоговый список победителей будет утверждаться на конкурсной комиссии Росмолодёжи.

Самую крупную поддержку получила Марианна Черепкова из Ноябрьска с проектом научной экспедиции «Наука детям СеВера» — 375 000 рублей. Он направлен на посещение отдалённых населённых пунктов округа и показ детям из числа коренных малочисленных народов химических экспериментов.

Помимо персональных побед ямальские участники стали обладателем диплома победителя в номинации «Самая проектная делегация».

Во вторник, 25 июня, в тюменском кадетском училище стартует вторая смена «Утра». Она соберёт 715 участников из 6 регионов УрФО на 6 образовательных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU