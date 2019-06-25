600 новоуренгойских школьников этим летом смогут заработать

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-25T11:41:28+03:00

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В Новом Уренгое школьники помогают благоустраивать городские территории и убирать мусор. Летом 2019 года в Трудовых отрядах главы города поработают 203 человека. Заместитель главы администрации города Надежда Бондарь встретилась с ребятами сегодня, 25 июня.

- Наше утро начинается с зарядки. Работаем от трёх до пяти часов в день. Хотелось бы попросить новоуренгойцев уважать чужой труд, ценить и беречь нашу природу, любить город и не засорять его, – поделились школьники.

Ребята получат первую заработную плату. Надежда Бондарь выразила благодарность работодателям за социально ответственную политику и выразила надежду, что предприятий, готовых предоставить рабочие места подросткам в летний период, станет гораздо больше.

- Летом в городе создано около 600 рабочих мест в 80 предприятиях, ищем резервы, чтобы появились дополнительные рабочие места, - сказала замглавы администрации.

Запись на 3 смену в Трудовые отряды главы города пройдет 12 июля с 14:00 до 16:00.

Критерием отбора выступает время подачи заявки. Всего за время приёма на первую смену было подано 1479 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU