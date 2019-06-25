Новоуренгоец, нашедший в магазине кошелек, может лишиться свободы
Полицейские Нового Уренгоя установили личность человека, подозреваемого в краже кошелька в магазине. Как выяснилось, незадачливый покупатель по собственной невнимательности оставил свой кошелек на столе. Спустя время мужчина вернулся за своим имуществом, но не обнаружил его там.
22 июня он обратился с заявлением в полицию. По его словам, в кошельке были документы и более 3 000 рублей. Подозреваемым оказался ранее не судимый 46-летний местный житель. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Наказанием за преступление может стать лишение свободы на срок до двух лет, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Похищенное изъято, подозреваемый вину признает. С него взяли обязательство о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU