Юного салехардца записали в первый класс только после прокурорского вмешательства
Прокуратурой ЯНАО проведена поверка после обращения жителя Салехарда, ребенку которого отказали в зачислении в 1 класс. Родители жаловали в департамент образования ЯНАО, но безуспешно.
Мать будущего школьника является военнослужащей и в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» имеет льготу в виде первоочередного устройства ребенка в школу. Именно этот закон и был нарушен. Департамент не учел это обстоятельство при разрешении обращений о нарушении прав ребенка на образование.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла директору ведомства представление. Только тогда несовершеннолетнего зачислили в 1 класс общеобразовательной школы. Виновное лицо департамента привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU