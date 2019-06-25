Юного салехардца записали в первый класс только после прокурорского вмешательства

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-25T10:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратурой ЯНАО проведена поверка после обращения жителя Салехарда, ребенку которого отказали в зачислении в 1 класс. Родители жаловали в департамент образования ЯНАО, но безуспешно.

Мать будущего школьника является военнослужащей и в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» имеет льготу в виде первоочередного устройства ребенка в школу. Именно этот закон и был нарушен. Департамент не учел это обстоятельство при разрешении обращений о нарушении прав ребенка на образование.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла директору ведомства представление. Только тогда несовершеннолетнего зачислили в 1 класс общеобразовательной школы. Виновное лицо департамента привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU