Глава Ямала оценил развитие Шурышкарского района

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-25T09:55:28+03:00

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Шурышкарский район стал первым в списке рабочих поездок губернатора Дмитрия Артюхова по Ямалу.В фокусе внимания главы региона – социально-значимые объекты и благоустройство населённых пунктов.

В селе Овгорт 24 июня глава региона оценил ход строительства новой школы. Данный объект является главным для населенного пункта, поскольку старая школа находится в ветхом состоянии. Проект планируют сдать в эксплуатацию в 2021 г. Подрядная организация приступит к выполнению работ в ближайшие дни. Уже доставлены стройматериалы, строители расчистили площадку.

Далее губернатор проинспектировал работы по благоустройству центральной сельской площади, которые должны завершить к сентябрю. Здесь планируют оборудовать экран и уличную сцену, установить видеонаблюдение, монтировать систему звукового оповещения и освещение, переложить плитку и заменить ограждение.

В селе Горки губернатор он ознакомился с работами по благоустройству парковой зоны и строительству детской спортплощадки. Оба объекта будут готовы летом 2019 года.

Последним пунктом в селе стала средняя общеобразовательная школа. Глава Ямала оценил ее реконструкцию. На данный момент рабочие выполняют ландшафтные работы и отделывают интерьеры. Ремонт почти завершен, объект будет сдан в текущем году.

Подводя итог, губернатор подчеркнул, что Шурышкарский район развивается комплексно. Новые объекты социальной сферы и благоустройства будут иметь большое значение для духовного развития местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU