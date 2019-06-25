Таркосалинец звание «Таёжный герой-2019» разделил с землячкой

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-25T09:29:52+03:00

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В Пуровском районе завершилось ежегодная спортивно-туристическая игра «Таёжный герой». На протяжении двух дней экстремалы из Нового Уренгоя, Губкинского, Пуровского района, а также участники из Курганской и Свердловской областей испытывали себя в природной среде вдали от цивилизации.

Испытания проходили четыре команды-племени по 10 человек. Еду ребята добывали самостоятельно, а жилье строили из подручного материала. По правилам игры участникам запретили брать с собой туристическое снаряжение и предметы быта, кроме средств личной гигиены и защиты от насекомых.

Организаторы придумали новый формат испытаний, новые этапы, которые представляли собой прохождение естественных и искусственных препятствий, творческие конкурсы, задания на эрудицию, логику, командное взаимодействие.

Самым стойким и сильным духом оказалось племя «Синие». Во второй день каждый участник, лично, боролся за звание «Таёжный герой-2019». По результатам игры претендентами на звание сильнейших участника стали одна девушка и трое парней. Лучшим стал таркосалинец Александр Прозапас. Свою победу он решил благородно разделить с землячкой Еленой Сетовой, рассказали в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU