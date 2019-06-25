2019-06-25T08:38:49+03:00
Общество

Новый Уренгой этим летом украсят 78 тысяч цветов

Всех желающих обеспечат саженцами
Анна Полякова
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Новый Уренгой этим летом украсят 78 тысяч цветов Фото: newurengoy.ruНовый Уренгой этим летом украсят 78 тысяч цветов Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое приступили к озеленению города. В целом этим летом будет высажено около 78 тысяч цветов на площади более 1700 квадратных метров .

Клумбы с цветами оформляются на Площади Памяти и перед администрацией города. Разноцветные цветочные островки появятся в парке Дружба, в Студенческом городке, около дворца спорта «Звездный», ГДК «Октябрь», городской стелы и т.д. Вазоны и многоярусные композиции будут установлены вдоль центральных автомагистралей, сообщили в администрации города.

Цветы для высадки выращены в теплицах «Уренгойского городского хозяйства». В северных условиях хорошо приживаются петунии, бархатцы, герань, цинерарии, капуста декоративная, колеус. К слову саженцами предприятие готово обеспечить всех желающих.

К озеленению города подключаются организации, предприниматели, товарищества собственников жилья. Вазоны и мини-клумбы появились у торговых центров, офисных зданий.

Активные горожане берут инициативу в свои руки. Во дворах появляются лужайки с цветами, скамейками и малыми архитектурными формами. Они изготовлены руками тех, кто любит свой дом, двор и старается облагородить их, поддерживает чистоту и порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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