В Надыме автомобиль сбил подростка на самокате

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-25T08:31:21+03:00

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В Надыме в ДТП пострадал ребенок. Авария произошла 24 июня около 17 часов 50 минут на ул. Зверева. Водитель автомобиля Toyota въезжая во двор жилого дома, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, движущегося на самокате, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. В результате происшествия 16-летний парень получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия. В результате них травмирован человек. С начала 2019 года в 2238 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 247 травмированы, в их числе 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU