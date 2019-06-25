2019-06-25T06:05:21+03:00
Происшествия

Две жительницы Ноябрьска «обознались» в соцсети на крупные суммы денег

Мошенники от лица знакомых выпросили денег "в долг"
Анна Полякова
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В Ноябрьске возбудили уголовные дела по фактам мошенничества, после того, как в полицию обратились две женщины. Как выяснилось, обе поверили сообщениям в соцсети. Наживой аферистов стали их 16 500 рублей.

Северянки рассказали, что обманщики действовали по одной схеме. Женщинам в социальной сети пришли сообщения от их знакомых, в которых была просьба дать в долг денег.

Доверчивые ноябрянки не созвонились со знакомыми и тут же перевели всю необходимую сумму на указанные номера банковских карт. Только после этого они узнали, что страницы их знакомых взломаны, и деньги они переводить не просили.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция просит тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства после сомнительных сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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