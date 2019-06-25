Погода на Ямале 25 июня: пасмурно, но сухо
Во вторник, 25 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, пасмурно, но обойдется без осадков. Ветер западный 6 м/с.
В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 4 м/с.
В Новом Уренгое +9 градусов, пасмурно, без осадков, западный ветер 4 м/с.
В Надыме +11 градусов, пасмурно, осадки прекращаются, ветер западный 4 м/с.
В Губкинском +12 градусов, пасмурно, вечером пойдет дождь, ветер северо-западный 3 м/с.
В Тарко-Сале +11 градусов, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.
В Муравленко +10 градусов, пасмурно, но сухо, северо-западный ветер 4 м/с.
В Лабытнанги +10 градусов, пасмурно, западный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU