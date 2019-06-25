2019-06-25T05:37:03+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 июня: пасмурно, но сухо

Температура воздуха +9 ... +12 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, пасмурно, но обойдется без осадков. Ветер западный 6 м/с.

В Ноябрьске +12 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, пасмурно, без осадков, западный ветер 4 м/с.

В Надыме +11 градусов, пасмурно, осадки прекращаются, ветер западный 4 м/с.

В Губкинском +12 градусов, пасмурно, вечером пойдет дождь, ветер северо-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Муравленко +10 градусов, пасмурно, но сухо, северо-западный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги +10 градусов, пасмурно, западный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две жительницы Ноябрьска «обознались» в соцсети на крупные суммы денег
Дворец спорта «Звездный в Новом Уренгое работал с нарушениями пожарной безопасности
В Новом Уренгое задержали участника расстрела в районе аэропорта
Беспечным ямальским судоводитеям не удалось проскочить мимо инспектора
Жительница Нового Уренгоя за день дважды воровала алкоголь из магазина
Общественники проверили ход благоустройства пешеходной улицы Ленина
В Новом Уренгое зачитали приговор 18-летнему наркоторговцу
Воспитанник Полярной школы - в тройке лидеров Кубка России 2019 года
Ребенок, переломавший кости в батутном центре Муравленко, получит 100 тысяч компенсации
На Ямале сократились долги предприятий перед работниками
В Новом Уренгое «Счастливые мамы» изучали содержимое подарка для новорожденных
Ямал поделил семь миллионов на проекты по развитию туризма
Горсть земли с острова Белый разместят в Главном храме Вооруженных сил РФ
Пожарные Надыма спасли из горящей пятиэтажки двух детей
В Ханымее облагораживают контейнерные площадки
Жители Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска призывают всех земляков поддержать ЗОЖ
ДТП в Новом Уренгое: водитель легковушки из-за собаки попал в больницу
Жителей Ямала предупреждают о штормовом ветре
Жители Аксарки теперь могут записаться к верчу через Viber
Погода на Ямале 24 июня: прогнозируются дожди и сильный ветер
В Новом Уренгое на «Виадуке» появилась Аллея выпускников