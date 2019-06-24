2019-06-24T16:02:41+03:00
Происшествия

Дворец спорта «Звездный в Новом Уренгое работал с нарушениями пожарной безопасности

На устранение недочетов дали три месяца
Анна Полякова
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Прокуратура Нового Уренгоя выявила нарушения пожарной безопасности во время проверки Дворца спорта «Звездный». В результате образовался целый список предписаний, чтобы избежать опасные ситуации, вреда жизни и здоровью граждан в случае возникновения на проверенном объекте пожара.

В учреждении необходимо покрыть огнезащитной пропиткой драпировки окон, обеспечить здание порошковыми огнетушителями с определённым рангом тушения, провести оценку технического состояния систем противодымной вентиляции. Здесь же говорится о том, что важно предусмотреть секционные планы эвакуации, создать добровольную пожарную дружину, привести в соответствие с требованием законов пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также провести иные мероприятия для обеспечения требований законодательства о пожарной безопасности.

Установлен трехмесячный срок для устранения выявленных нарушений противопожарного законодательства. Однако ответчики обжаловали такое решение в суд апелляционной инстанции, выразив несогласие с установленным судом сроком.

Накануне судебной коллегией по гражданским делам суда ЯНАО решение суда первой инстанции оставлено без изменения, сообщили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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