Беспечным ямальским судоводитеям не удалось проскочить мимо инспектора

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-24T15:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные прошел совместный рейд инспекторов Центра ГИМС и заместителя губернатора ЯНАО Аркадия Бессонова. В результате проверки выяснилось, что основные выявленные нарушения - отсутствие технического освидетельствования маломерного судна и спасательных жилетов.

Частая отговорка нерадивых судоводителей: забыл или недостающий атрибут есть, но отчего-то дома. Верить на слово инспекторы бы и рады, но как показывает опыт – не стоит.

- Где беседы не помогают – задуматься о безопасности, заставит выписанное постановление и штраф, - отмечает инспектор по маломерным судам ФКУ «Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО» Александр Андреев.

Навигация в округе открыта уже больше трех недель, погода позволяет с комфортом бороздить ямальские реки. Судоводители отмечают, что была надежда «проскочить» мимо инспектора, но не получилось. В результате - выписанное постановление за отсутствие технического освидетельствования маломерного судна и спасательного жилета на пассажире.

- Мы не устаем напоминать нашим гражданам о безопасности на воде, рассказываем случаи, когда из-за своей же халатности человек погиб, пренебрегая спасательным жилетом. К сожалению, те правила безопасности, которые необходимо соблюдать на воде – продиктованы печальной статистикой жизни, - отмечает замгубернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

Такие рейды инспекторы ГИМС проводят ежедневно, не взирая на выходные дни. И настоятельно рекомендуют судовладельцам привести в порядок документацию и само судно.

ИСТОЧНИК KP.RU