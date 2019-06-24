СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-24T14:42:24+03:00

Жительница Нового Уренгоя за день дважды воровала алкоголь из магазина Фото: Ольга Крыльцова

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В дежурную часть полиции Нового Уренгоя обратился руководитель сети магазинов с просьбой привлечь к ответственности женщину. Как выяснилось, дама за дань, 20 июня, дважды совершила хищение алкогольной продукции.

Личность причастной к краже установили полицейские в ходе проведения проверки. Ею оказалась местная жительница 1974 года рождения. Участковые уполномоченные полиции городского отдела составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хищение». В результате суд назначил ей административный арест на срок 7 суток.

Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, всего за текущий период 2019 года составлено 28 административных материалов за совершение мелкого хищению чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU