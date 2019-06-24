Жительница Нового Уренгоя за день дважды воровала алкоголь из магазина
В дежурную часть полиции Нового Уренгоя обратился руководитель сети магазинов с просьбой привлечь к ответственности женщину. Как выяснилось, дама за дань, 20 июня, дважды совершила хищение алкогольной продукции.
Личность причастной к краже установили полицейские в ходе проведения проверки. Ею оказалась местная жительница 1974 года рождения. Участковые уполномоченные полиции городского отдела составили протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хищение». В результате суд назначил ей административный арест на срок 7 суток.
Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, всего за текущий период 2019 года составлено 28 административных материалов за совершение мелкого хищению чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU