2019-06-24T14:32:28+03:00
Общество

Общественники проверили ход благоустройства пешеходной улицы Ленина

Дополнительно будет проведено озеленение
Анна Полякова
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Общественники проверили ход благоустройства пешеходной улицы Ленина Фото: salekhard.orgОбщественники проверили ход благоустройства пешеходной улицы Ленина Фото: salekhard.org
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В Салехарде активно ведутся работы по благоустройству. Ход работ контролируют сотрудники департамента городского хозяйства и общественники. Сегодня комиссия посетила один из объектов комфортной городской среды – пешеходную улицу Ленина.

Деталями дизайн-проекта поделился начальник управления городского хозяйства Валерий Свирь. Он рассказал, что пешеходная зона станет более современной. Будет полностью реконструирован сквер «Млечный путь», сама композиция будет абсолютно другая, он будет выглядеть не так как раньше. Появится модульное кафе, сквер, освещение, лавочки, урны, декоративные элементы. От улицы Пушкина к ТЦ «Апельсин» будет световое освещение в виде камышей. У самого торгового центра раскинется площадка с лавочками и вазонами. Деревья по большей части все останутся, дополнительно еще будет проведено озеленение.

Подробный проект и ход проведения работ все желающие могут посмотреть на официальном сайте администрации города.

Всего этим летом будет благоустроено семь общественных и десять дворовых территорий, появятся две детские площадки в микрорайонах Юбилейный и Солнечный. Сейчас обустраиваются земельные участки, готовятся площадки. Позже будет произведен монтаж детского игрового комплекса и установлены малые архитектурные формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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