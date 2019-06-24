В Новом Уренгое зачитали приговор 18-летнему наркоторговцу

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-24T13:54:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое приговорили 18-летнего наркоторговца. В январе 2019 года в другом государстве через интернет и «Telegram» он договорился с неизвестным о сбыте наркотиков в России. Получив адрес «оптовой партией», прибыл в Новый Уренгой и, поселившись на съёмной квартире, забрал из тайников зелье. В упаковке было не менее 3,58 гр.

После этого расфасовал наркотики и оборудовал 3 «тайника-закладки» на одной из улиц города. Однако его задержали полицейские. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли оставшийся наркотик в 12 свертках.

Молодой человек раскаялся в содеянном. Суд учел это обстоятельство, а также данные о его личности. В результате приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU