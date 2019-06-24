Воспитанник Полярной школы - в тройке лидеров Кубка России 2019 года
Юный ямальский спортсмен среди тройки лидеров Кубка России 2019 года по шахматам. Спортсмен Полярной школы имени Анатолия Карпова, воспитанник тренера Александра Николаевича Сергеева Илья Абрамов в номинации «Юниоры» поднялся на второе место пьедестала почёта.
Как сообщат департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, в Воронеже 21 июня завершился шахматный фестиваль – Мемориал Алёхина. В рамках этого фестиваля был проведён этап Кубка России 2019 года по шахматам среди мужчин.
Рейтинговый турнир фестиваля FIDE Open для шахматистов с рейтингом до 2200 собрал 162 спортсмена из 40 городов страны, в том числе представителей Ямала, и участников из шести стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU