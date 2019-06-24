2019-06-24T13:42:44+03:00
Общество

Воспитанник Полярной школы - в тройке лидеров Кубка России 2019 года

Илья Абрамов в номинации «Юниоры» поднялся на второе место пьедестала почёта
Анна Полякова
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Воспитанник Полярной школы в тройке лидеров Кубка России 2019 года Фото: yanao.ruВоспитанник Полярной школы в тройке лидеров Кубка России 2019 года Фото: yanao.ru
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Юный ямальский спортсмен среди тройки лидеров Кубка России 2019 года по шахматам. Спортсмен Полярной школы имени Анатолия Карпова, воспитанник тренера Александра Николаевича Сергеева Илья Абрамов в номинации «Юниоры» поднялся на второе место пьедестала почёта.

Как сообщат департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, в Воронеже 21 июня завершился шахматный фестиваль – Мемориал Алёхина. В рамках этого фестиваля был проведён этап Кубка России 2019 года по шахматам среди мужчин.

Рейтинговый турнир фестиваля FIDE Open для шахматистов с рейтингом до 2200 собрал 162 спортсмена из 40 городов страны, в том числе представителей Ямала, и участников из шести стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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