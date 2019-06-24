2019-06-24T13:27:58+03:00
Происшествия

Ребенок, переломавший кости в батутном центре Муравленко, получит 100 тысяч компенсации

За безопасностью следил посторонний человек
Анна Полякова
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Девочке, пострадавшей в батутном центре Муравленко, выплатят денежную компенсацию. После происшествия в прокуратуру обратилась местная женщина с просьбой наказать виновных в травме подростка.

Несчастный случай произошел в январе 2019 года. Девочка получила закрытый винтообразный перелом правых малоберцовой и большеберцовой костей, который расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Выяснилось, что во время травмы администратор, который был обязан обеспечить контроль безопасного использования игрового оборудования, отсутствовал. За безопасностью следил посторонний человек, который не проходил необходимую подготовку и аттестацию.

После полученной травмы, скорая медицинская помощь пострадавшей вызвана не была.

Таким образом, инцидент произошел из-за необеспечения безопасной эксплуатации арены, а также ненадлежащего исполнения своих обязанностей администратором аттракциона, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца батутного цента компенсации морального вреда. В пользу законного представителя несовершеннолетней взыскана компенсация в размере 100 тыс. руб.

Ответчик пытался оспорить такое решение, указав на полное соответствие батутов и осуществляемой деятельности требования законодательства. Однако вывод суда оказался тем же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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