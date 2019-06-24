На Ямале сократились долги предприятий перед работниками

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-24T12:44:10+03:00

Предприятия слишком медленно работают по взысканию с контрагентов дебиторской задолженности

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На Ямале задолженность предприятий округа по выплате зарплаты сократилась на 254 миллиона рублей. Региональный антикризисный штаб по повышению устойчивости экономики заслушал руководителей организаций, а также конкурсных управляющих предприятий-банкротов. Они рассказали о ходе работы по ликвидации задолженности. В работе штаба приняли участие и представители окружных надзорных и силовых ведомств.

Как выяснилось, некоторые предприятия погашают задолженность медленно, что вынуждает работников обращаться к главе региона с просьбой о помощи.

Антикризисный штаб рассмотрел ситуацию с задолженностью в ООО «Паритет» и ООО «Ноябрьская сервисная технологическая компания» (Ноябрьск), ООО «Ямалпетросервис» (Пуровский район).

Как отметил первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников, предприятия слишком медленно работают по взысканию с контрагентов дебиторской задолженности. При этом с людьми часто просто не говорят, их не слушают. Кроме этого, муниципальные антикризисные штабы зачастую вовремя не сообщают о проблемах на местах в правительство округа по итогам мониторинга ситуации на проблемных предприятиях.

В случае задержки выплаты заработной платы ямальцы могут в любое время обратиться в государственную инспекцию труда.

ИСТОЧНИК KP.RU