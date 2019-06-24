2019-06-24T12:03:03+03:00
Общество

В Новом Уренгое «Счастливые мамы» изучали содержимое подарка для новорожденных

Акция проводится по инициативе губернатора ЯНАО
Анна Полякова
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В Новом Уренгое «Счастливые мамы» изучали содержимое подарка для новорожденных Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое «Счастливые мамы» изучали содержимое подарка для новорожденных Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое 23 июня будущие родители собрались во дворце спорта «Звездный». Помимо встречи с врачами, для мам и папа организовали разнообразные тематические площадки – творческие и познавательные.

Акция «Счастливая мама» проводится по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. На Ямале это мероприятие уже прошло в Салехарде, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко и в Тарко-Сале.

Неонатологи и акушеры-гинекологи рассказали о важных моментах, связанных с рождением ребенка - акцентировали внимание на уходе за новорожденным в первые дни жизни. Для тренировок использовали специальные учебные манекены младенцев. Больше всего эта площадка заинтересовала пап, которые активно включились в процесс обучения.

Также будущие родители изучили содержимое подарка «Малышу Ямала». Коробки с приданым всем новорождённым на Ямале вручают с 1 июня. Подарок уже получили несколько десятков новоуренгойских семей, сообщили в администрации города.

Единственное условие – хотя бы один из родителей должен иметь постоянную прописку или временную регистрацию в регионе.

Изначальный перечень из 22 детских предметов, который предлагал регионам Минпромторг, по инициативе губернатора на Ямале расширили до 44. Список необходимых вещей формировался с учетом мнения общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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