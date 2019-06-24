Ямал поделил семь миллионов на проекты по развитию туризма

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-24T11:15:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале завершился второй этап конкурса окружных проектов в области внутреннего и въездного туризма. В результате победители получили в общей сложности 7 миллионов рублей.

С 1 марта по 1 апреля 2019 года департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО принял 50 заявок, к защите из них было допущено 20. В основном заявки были направлены на создание и улучшение туристской инфраструктуры. Речь шла об отелях, хостелах, кемпингах, а также о разработке туристических маршрутов. В результате определены победители в шести номинациях.

Самую крупную сумму - три миллиона рублей - выделили на реализацию проекта «ЭтноМир» в номинации «Лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма ЯНАО». Его будет реализовать ООО «Дискавер Ямал» Салехард.

Два миллиона получит проект «Создание отеля «Ямалия» в Новом Уренгое в номинации «Лучший проект по развитию туристской инфраструктуры ЯНАО».

В номинации «Лучший проект по увеличению въездного туристического потока в ЯНАО» один млн рублей уйдет на реализацию проекта «КедрФест или Сентябрины на Кедровом острове» в селе Мужи Шурышкарского района.

500 тысяч рублей получит салехардский проект «Охота за Ямальским сиянием».

На реализацию проекта «Национальный костюм – образ народа, культуры и традиций» города Губкинский 300 тыс. рублей выделят семейно-родовой общине коренных малочисленных народов Севера «Апыдю начей».

200 тысяч рублей потратят на реализацию проекта «Создание сайта для ООО «Туроператор Ямалия».

ИСТОЧНИК KP.RU