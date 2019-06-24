Горсть земли с острова Белый разместят в Главном храме Вооруженных сил РФ

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-24T10:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямал принял участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Московской области возводится Главный храм Вооруженных сил РФ. На его территории разместят землю с мест захоронений воинов, погибших в 1941-1945 годы. Специальные контейнеры с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе.

Будет передана и горсть земли с острова Белый, где захоронены участники конвоя БД-5, рассказали в правительстве ЯНАО.

Он был потоплен немецкой подводной лодкой U-365 12-13 августа 1944 года в 60 милях от острова Белый в Карском море. Из 740 участников конвоя трагедия унесла 376 жизней советских военнослужащих и работников тыла. Погибли дети и большинство женщин. На Белом захоронены останки предположительно 13 военнослужащих.

В департаменте внешних связей ЯНАО пояснили, что в июле представители Российского Центра освоения Арктики доставят историческую горсть земли в парк «Патриот». Землю с братской могилы для акции собрал начальник Полярной морской гидрометеорологической станции имени М.В. Попова Николай Никонов.

Акция была приурочена к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в следующем году. Она была инициирована Минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU