Пожарные Надыма спасли из горящей пятиэтажки двух детей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-24T09:36:42+03:00

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В Надыме 23 июня горел жилой пятиэтажный дом на улице Комсомольская. Через считанные минуты после вызова прибыли к месту вызова сотрудники дежурного караула второй пожарно-спасательной части.

В подъезде со второго этажа валил густой дым. В ходе разведки выяснилось, что возгорание произошло в первом подъезде на втором этаже в комнате двухкомнатной квартиры. Проживающие в данной квартире люди успели покинуть место пожара. С верхних этажей были спасено и выведено на свежий воздух двое детей.

В тушении пожара были участвовали десять человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы техники. В результате пожара в комнате огнем уничтожена мебель на пощади, повреждена бытовая техника. Квартира закопчена по всей площади. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

Как пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО, тяжких последствий удалось избежать, благодаря бдительности жильцов и оперативных действий пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU