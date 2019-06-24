Пожарные Надыма спасли из горящей пятиэтажки двух детей
В Надыме 23 июня горел жилой пятиэтажный дом на улице Комсомольская. Через считанные минуты после вызова прибыли к месту вызова сотрудники дежурного караула второй пожарно-спасательной части.
В подъезде со второго этажа валил густой дым. В ходе разведки выяснилось, что возгорание произошло в первом подъезде на втором этаже в комнате двухкомнатной квартиры. Проживающие в данной квартире люди успели покинуть место пожара. С верхних этажей были спасено и выведено на свежий воздух двое детей.
В тушении пожара были участвовали десять человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы техники. В результате пожара в комнате огнем уничтожена мебель на пощади, повреждена бытовая техника. Квартира закопчена по всей площади. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.
Как пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО, тяжких последствий удалось избежать, благодаря бдительности жильцов и оперативных действий пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU