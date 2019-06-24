В Ханымее облагораживают контейнерные площадки

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-24T09:23:24+03:00

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В Год благоустройства на Ямале в Ханымее реконструировали еще пять контейнерных площадок. Сейчас обновлённых площадок уже восемнадцать. Всего на территории муниципалитета их 49, большинство из них являются объектами муниципальной собственности.

Бремя содержания и ремонта мест сбора ТБО лежит на органах местного самоуправления. Благодаря этому жители посёлка оплачивают только тариф за сбор и вывоз мусора по 150 рублей с человека в месяц.

В ближайшее время для нужд ханымейцев будет закуплено 50 новых контейнеров, реконструированы будут все площадки в поселке.

Как сообщили в администрации Пуровского района, в Ханымее в этом году планируют благоустроить четыре общественных территории. В списке - Парк по ул. Центральной, площадь для культурно-массовых мероприятий и две детские площадки) и 32 двора. Работы активно ведутся практически на всех объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU