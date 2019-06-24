Жители Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска призывают всех земляков поддержать ЗОЖ

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-24T09:15:55+03:00

Жители Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска призывают всех земляков вести здоровый образ жизни Фото: yanao.ru

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Утро 24 июня в Новом Уренгое стало спортивным. Здесь стартовал легкоатлетический марафон «Ямал – территория без наркотиков».

Сотни человек, желающих своим примером доказать, что в компании единомышленников вести здоровый образ жизни много приятнее, собрались вместе. Марафон торжественно объявили открытым главврач Новоуренгойского психоневрологического диспансера Василий Кривогузов и представитель губернатора ЯНАО Наталья Рябченко.

Общий забег объединил активистов не только Нового Уренгоя. По видеосвязи эстафету здорового образа жизни горожане передали участникам из Надыма и Ноябрьска.

В легкоатлетическом забеге в составе новоуренгойской команды приняли участие специалисты центральной городской больницы и психоневрологического диспансера, а также региональной общественной организации «Ямал без наркотиков». Но присоединиться к акции могли все желающие. Каждый, кто смог присутствовать в этот день на массовой пробежке, своим участием поддержал идею ЗОЖ.

Активисты надеются, что вскоре все населённые пункты региона присоединятся к легкоатлетическому марафону и докажут своим примером: «Ямал – территория без наркотиков».

ИСТОЧНИК KP.RU