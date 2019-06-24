ДТП в Новом Уренгое: водитель легковушки из-за собаки попал в больницу

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-24T09:10:59+03:00

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За прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП. Три аварии были с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции по ЯНАО.

23 июня в Новом Уренгое на ул. Магистральная около 19 часов 00 минут водитель автомобиля Honda не снизил скорость при возникновении опасности и сбил на собаку. В результате происшествия сам получил травмы.

В этот же день 23 июня также в Надыме около 16 часов 15 минут в районе проезда №1 водитель мотоцикла Honda не справился с управлением. Байк опрокинулся и по инерции продолжил движение. В результате врезался в автомобиль Renault. Байкер госпитализирован.

За выходные на Ямале случилось 15 ДТП Фото: Госавтоинспекция Ямала

Накануне также в Надыме около 14 часов 10 минут на ул. 5 проезд водитель автомобиля Ford допустил сбил пешехода, который в результате происшествия получил травмы.

ПО данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2233 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек и 247 травмированы, в их числе 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU