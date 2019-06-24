ДТП в Новом Уренгое: водитель легковушки из-за собаки попал в больницу
За прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП. Три аварии были с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции по ЯНАО.
23 июня в Новом Уренгое на ул. Магистральная около 19 часов 00 минут водитель автомобиля Honda не снизил скорость при возникновении опасности и сбил на собаку. В результате происшествия сам получил травмы.
В этот же день 23 июня также в Надыме около 16 часов 15 минут в районе проезда №1 водитель мотоцикла Honda не справился с управлением. Байк опрокинулся и по инерции продолжил движение. В результате врезался в автомобиль Renault. Байкер госпитализирован.
За выходные на Ямале случилось 15 ДТП Фото: Госавтоинспекция Ямала
Накануне также в Надыме около 14 часов 10 минут на ул. 5 проезд водитель автомобиля Ford допустил сбил пешехода, который в результате происшествия получил травмы.
ПО данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 2233 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек и 247 травмированы, в их числе 30 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU