Жителей Ямала предупреждают о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-24T07:08:04+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Днём 24 июня, по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Его порывы в Шурышкарском, а также в северных частях Надымского, Пуровского и Приуральского районов будут достигать 16-21 метров в секунду.

Температура воздуха днём +12…+17 градусов, местами столбик термометра поднимется до +20…+25 С.

Спасатели советуют соблюдать меры безопасности, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью. На время непогоды следует ограничить нахождение на открытом воздухе и на высоте. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать парковки вблизи деревьев и рекламных конструкций. Слабоукрепленные конструкции, деревья могут нести опасность при порывах ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU