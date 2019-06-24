Жители Аксарки теперь могут записаться к верчу через Viber

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-24T06:14:42+03:00

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Аксарковская центральная районная больница теперь использует для записи к врачу Viber. Сообщения можно отправлять в любое время, даже в нерабочие часы, выходные и праздничные дни. Однако регистратор обрабатывает сообщения с 08:00 до 18:00 в рабочие дни.

При отправке сообщений нужно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения, желаемую дату и ориентировочное время посещения того или иного врача. Конфиденциальность гарантированы пациентам.

Отправителю направляется ответ о дате и времени приема. Ответ также может содержать дополнительную информацию о необходимости проведения тех или иных профилактических или подготовительных мероприятий.

Также в ближайшее время на трех терапевтических и таком же количестве педиатрических участках и в кабинете медицинской профилактики будут присутствовать мобильные устройства с мессенджерами Viber и What'App. Их будут использовать участковые врачи и медицинские сёстры для взаимодействия с пациентами. Речь идет для записи на прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.

Через Viber можно будет заказать подготовку справки, записаться на забор крови в процедурном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU