Погода на Ямале 24 июня: прогнозируются дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 05:36 2019-06-24T05:36:56+03:00

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В понедельник, 24 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром. Ветер западный 9 с порывами до 20 м/с.

В Ноябрьске +17 градусов, пасмурно, дождь в середине дня, ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, пасмурно, дождь, гроза, усиление ветра до 21 м/с.

В Надыме +20 градусов, пасмурно, дождь, утром с грозой, ветер западный 7 м/с.

В Губкинском +20 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, пойдет дождь, ветер восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, во второй половине дня - дождь, ветер южный 7 м/с.

В Муравленко +15 градусов, после дневного дождя температура воздуха поднимется до + 18 градусов, юго-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +11 градусов, в основном пасмурно. До обеда будет идти дождь, днем ожидается усиление северного ветра до 21 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU