2019-06-24T05:36:56+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 июня: прогнозируются дожди и сильный ветер

Температура воздуха +11 ... +20 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 24 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, пасмурно, дождь пройдет только утром. Ветер западный 9 с порывами до 20 м/с.

В Ноябрьске +17 градусов, пасмурно, дождь в середине дня, ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, пасмурно, дождь, гроза, усиление ветра до 21 м/с.

В Надыме +20 градусов, пасмурно, дождь, утром с грозой, ветер западный 7 м/с.

В Губкинском +20 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, пойдет дождь, ветер восточный 5 м/с.

В Тарко-Сале +19 градусов, во второй половине дня - дождь, ветер южный 7 м/с.

В Муравленко +15 градусов, после дневного дождя температура воздуха поднимется до + 18 градусов, юго-западный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +11 градусов, в основном пасмурно. До обеда будет идти дождь, днем ожидается усиление северного ветра до 21 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Аксарки теперь могут записаться к верчу через Viber
В Новом Уренгое на «Виадуке» появилась Аллея выпускников
В Ноябрьск привезут 15 четвероногих красавиц
Ремонт двух подъездных дорог к Муравленко завершится в конце августа
В Губкинском собрали 100 мешков мусора во время субботника на прибрежной полосе
Копать картошку на Ямале можно будет уже через два месяца после всходов
На Ямале стартовала череда выпускных балов
В Надыме в День памяти и скорби состоялся митинг-реквием
В Лабытнанги запечатлели уток, купающихся в «мусорной» луже
«Последний герой» по-ямальски: в Пуровском районе проходит игра на выживание
Погода на Ямале 23 июня: возможен дождь и грозы
В Новом Уренгое появятся женская консультация и детская поликлиника
В Ноябрьске две недели ищут пропавшего 60-летнего мужчину
Ямальскую молодёжь зовут на Международный форум-фестиваль, который пройдёт в Болгарии
В Надыме с 1 июля выйдут на маршрут экологически чистые автобусы
Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби
На Ямале объявлено штормовое предупреждение
У аэропорта Нового Уренгоя расстреляли двоих мужчин
Погода на Ямале 22 июня: ожидается дождь и гроза
В Салехарде после капремонта открыли участок Объездной дороги
Губернатор Ямала посетил Центр управления в кризисных ситуациях в Салехарде
«Школьный вальс Салехарда» закружил выпускников 2019 года