2019-06-23T06:50:57+03:00
Спорт

«Последний герой» по-ямальски: в Пуровском районе проходит игра на выживание

«Таёжный герой» продлится в течение двух дней
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/t_geroy2019Фото: https://vk.com/t_geroy2019
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В Пуровском районе на выходных в 14-й раз стартовала спортивно-туристическая игра «Таёжный герой». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, студенты, работающая молодёжь и общественники от 18 до 35 лет снова испытают себя в природной среде вдали от цивилизации. С собой можно взять только средства личной гигиены.

Изначально участниками «Таёжного героя» были только пуровчане, но впоследствии к ним стали присоединяться ребята из соседних районов. В последние годы в Тарко-Сале съезжается молодёжь со всего УФО за новыми впечатлениями. Чтобы ребятам было интереснее, организаторы придумали для них новый формат испытаний и новые этапы. Теперь появилась возможность проявить себя не только в команде, но и в индивидуальных конкурсах.

Игра напоминает всеми известное реалии-шоу «Последний герой», но только в тайге. Участники высаживаются на острове посреди реки Пяко-Пур, где разбиваются на команды и сами строят жилища из подручного материала, добывают себе пищу, огонь и воду. После создания условий для жизни начинается прохождение командных испытаний на выживание, спортивной направленности и т.д.

В финале участникам предстоит преодолеть экстремальную дистанцию с искусственными преградами и препятствиями. По итогам будет определена команда-победитель в номинации «Племя героев» и победитель игры в номинации «Таёжный герой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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