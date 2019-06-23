В Ноябрьск привезут 15 четвероногих красавиц

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-23T17:29:15+03:00

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Пятнадцать нетелей чёрно-пёстрой голштинской породы закуплены в Вологодской области для молочной фермы в Ноябрьске. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, приобретение коров состоялось в рамках региональной государственной программы «Развитие АПК».

Главный зоотехник сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский» Алмаз Абайдуллин отбирал для предприятия самых подходящих животных. Он оценивал их по породности, конституции, весу и стельности – срок беременности нетелей должен быть в районе 4-5 месяцев, и по прибытии в Ноябрьск они уже могут дать потомство. В настоящее время четвероногие красавицы проходят карантинные мероприятия.

Чёрно-пёстрая голштинская порода адаптирована к условиям Крайнего Севера. Они быстро привыкают к нашей обстановке, к нашим кормам, дают стабильные надои. Экспериментировать с другими породами пока не хочется, - отметил он.

Отметим, что продукция «Ноябрьского» поступает в детские сады, на молочную кухню и в торговые точки города.

ИСТОЧНИК KP.RU