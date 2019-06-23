2019-06-23T18:21:17+03:00
Общество

В Новом Уренгое на «Виадуке» появилась Аллея выпускников

Здесь высадили 150 берёзок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация Нового УренгояФото: администрация Нового Уренгоя
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В Новом Уренгое на многофункциональной площадке «Виадук» 21 июня состоялся субботник по высадке деревьев под названием «Зеленый щит». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с инициативой создать Аллею выпускников выступили выпускники-медалисты этого года.

Во время обеденного перерыва на площадке собралось более 300 человек, в числе которых: представители различных предприятий, структур администрации города и студенты омского стройотряда, которые трудятся в городе этим летом. Как отметил заместитель Губернатора ЯНАО Андрей Воронов, год назад на этой площадке кипела работа, и ко Дню города «Виадук» был сдан в эксплуатацию.

- Очень приятно, что с первых дней он стал одним из самых излюбленных мест отдыха горожан. Сегодня мы озеленяем эту территорию, надеюсь, этот субботник на «Виадуке» – не последний, и с каждым годом площадка будет красивее и зеленее, - отметил он.

По словам представителя губернатора в Новом Уренгое Наталья Рябченко, первым основать тут аллею предложил Дмитрий Артюхов.

- Губернатор при каждом посещении города старается бывать на этой многофункциональной площадке, еще на открытии он сказал, что нужно озеленить территорию, чтоб она была еще привлекательнее для детей и взрослых. Вдвойне приятно, что мы спасаем лес – деревья сегодня обретают вторую жизнь, - рассказала Наталья Рябченко.

Отметим, что всего за час на площадке высадили 150 берёзок. Для того, чтобы они прижились, лунки удобрили, а затем полили саженцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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