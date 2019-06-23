В Надыме в День памяти и скорби состоялся митинг-реквием

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-23T09:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надыме вчера, 22 июня, в День памяти и скорби, ровно в полдень, состоялся митинг-реквием в память погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отдать дань уважения к Вечному огню пришли ветераны войны, представители власти, трудовые коллективы предприятий и организаций города, общественники и ребятишки из пришкольного лагеря «Мечта».

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню и к монументу. Памятные мероприятие продолжились на площади у бульвара Стрижова и завершились Международной мемориальной акцией «Свеча памяти: 22 июня».

Отметим, что вчера во всех поселениях муниципального района были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU