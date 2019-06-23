2019-06-23T17:04:35+03:00
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Ремонт двух подъездных дорог к Муравленко завершится в конце августа

Работа идёт полным ходом
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ремонт двух подъездных дорог к Муравленко завершится в конце августаРемонт двух подъездных дорог к Муравленко завершится в конце августаФото: Татьяна Коркина
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В Муравленко продолжается капитальный ремонт на двух подъездах в город. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на некоторых участках будет полностью демонтировано полотно, заменены плиты, укреплены обочины, а затем всё это дело заасфальтируют. На первом подъезде в город рабочие подрядчика уже вскрыли большую часть дорожного полотна, а сейчас занимаются подготовкой основания под укладку новых плит. Также дорожники должны будут выполнить работы по укреплению обочин.

По словам главного инженера подрядчика, «ЛенАра», Романа Доценко, сейчас производится демонтаж асфальтного покрытия и валка деревьев по обочине.

- Фрезерование на данный момент у нас приостановилось, но через пару дней оно возобновится. Плита завозится на производственную базу. С завтрашнего дня начинаем укладывать плиту, 200 штук. И после этого, при наступлении погодных условий, то есть, когда не будет дождя, начинаем укладывать асфальтное покрытие, - отметил он.

Дорожники будут использовать для асфальтирования щебёночно-мастичную смесь, которая специально разработана для покрытия дорог с высокой интенсивностью движения.

На втором подъезде заменят 300 плит. Протяжённость участка, который нужно будет отремонтировать, составляет около двух километров. Как и на первом подъезде, здесь проведут отсыпку обочины и укрепят её с помощью геосетки.

Завершить ремонт двух подъездных дорог к городу планируют в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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