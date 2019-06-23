2019-06-23T16:46:30+03:00
Общество

В Губкинском собрали 100 мешков мусора во время субботника на прибрежной полосе

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Вода России»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Губкинском собрали 100 мешков мусора во время субботника на прибрежной полосеВ Губкинском собрали 100 мешков мусора во время субботника на прибрежной полосеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители ямальского города Губкинский во время субботника «Чистые берега Пяку-Пура» очистили около двух километров территории. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Вода России» и региональной – «Чистый берег».

Очисткой территории прибрежной полосы занимались добровольцы, в числе которых: сотрудники городской администрации, общественные организации и предприятия города. Всего за несколько часов участники собрали около сотни мешков мусора.

По словам главы города Андрея Гаранина, Всероссийская акция «Вода Россия» проводится в рамках проекта «Экология».

- Губкинцы и бойцы трудового отряда Главы города приняли участие в акции и привели в порядок большую прибрежную территорию Пяку-Пура, молодцы! Выполнена большая работа! Я уверен, жителям города будет приятно отдыхать на реке, и они с уважением отнесутся к труду волонтёров, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ноябрьск привезут 15 четвероногих красавиц
Ремонт двух подъездных дорог к Муравленко завершится в конце августа
Копать картошку на Ямале можно будет уже через два месяца после всходов
На Ямале стартовала череда выпускных балов
В Надыме в День памяти и скорби состоялся митинг-реквием
В Лабытнанги запечатлели уток, купающихся в «мусорной» луже
«Последний герой» по-ямальски: в Пуровском районе проходит игра на выживание
Погода на Ямале 23 июня: возможен дождь и грозы
В Новом Уренгое появятся женская консультация и детская поликлиника
В Ноябрьске две недели ищут пропавшего 60-летнего мужчину
Ямальскую молодёжь зовут на Международный форум-фестиваль, который пройдёт в Болгарии
В Надыме с 1 июля выйдут на маршрут экологически чистые автобусы
Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби
На Ямале объявлено штормовое предупреждение
У аэропорта Нового Уренгоя расстреляли двоих мужчин
Погода на Ямале 22 июня: ожидается дождь и гроза
В Салехарде после капремонта открыли участок Объездной дороги
Губернатор Ямала посетил Центр управления в кризисных ситуациях в Салехарде
«Школьный вальс Салехарда» закружил выпускников 2019 года