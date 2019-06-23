СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-23T16:46:30+03:00

В Губкинском собрали 100 мешков мусора во время субботника на прибрежной полосе Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Жители ямальского города Губкинский во время субботника «Чистые берега Пяку-Пура» очистили около двух километров территории. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Вода России» и региональной – «Чистый берег».

Очисткой территории прибрежной полосы занимались добровольцы, в числе которых: сотрудники городской администрации, общественные организации и предприятия города. Всего за несколько часов участники собрали около сотни мешков мусора.

По словам главы города Андрея Гаранина, Всероссийская акция «Вода Россия» проводится в рамках проекта «Экология».

- Губкинцы и бойцы трудового отряда Главы города приняли участие в акции и привели в порядок большую прибрежную территорию Пяку-Пура, молодцы! Выполнена большая работа! Я уверен, жителям города будет приятно отдыхать на реке, и они с уважением отнесутся к труду волонтёров, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU