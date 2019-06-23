2019-06-23T13:17:31+03:00
Экономика

Копать картошку на Ямале можно будет уже через два месяца после всходов

В регионе завершается посевная кампания
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Копать картошку на Ямале можно будет уже через два месяца после всходовКопать картошку на Ямале можно будет уже через два месяца после всходовФото: Татьяна Коркина
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На Ямале завершается посевная кампания. Например, предприятия «Ямальский картофель» в этом году распахало 16 гектаров земли, что на 2 гектара больше по сравнению с прошлым годом. Для посадки картофеля из Тюменской области на Север завезли 35 тонн семенного материала, в т. ч. скороспелые сорта «галу» и «эволюшен». После появления всходов копать картошку можно будет уже через два месяца.

По словам директора предприятия, в 2018 году собрали 130 тонн урожая. Однако, учитывая дополнительную посевную площадь, в этом году планируется собрать ещё больше.

Посевную уже завершили агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе, а также «Мужевское» сельхозпредприятие в Шурышкарском районе. В 2018 году ямальские предприятия получили 340 тонн картофеля, что на 90 тонн больше, чем годом ранее. С учётом личных подсобных хозяйств урожай составил 850 тонн.

Также на Ямале возделывают овощи открытого и закрытого грунта. В прошлом году было выращено 130 тонн капусты, моркови, свёклы, огурцов и томатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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