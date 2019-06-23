2019-06-23T07:28:56+03:00
Общество

В Лабытнанги запечатлели уток, купающихся в «мусорной» луже

Пользователи предположили, что птицам может прийти хана [фото]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Лабытнанги InfoФото: Лабытнанги Info
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Подписчики паблика «Лабытнанги Info» в минувшую пятницу выложили фотографии, на которых изображены утки, плавающие в луже с кучей мусора. Как рассказали жители города, этот «водоём» находится за магазином «Пятое колесо» на ул. Геологов.

Фото: Лабытнанги Info

Фото: Лабытнанги Info

По мнению местных жителей, место могло бы быть красивым, если бы не плавающий мусор.

- Красиво, конечно, но было бы ещё красивей, если бы было меньше мусора и люди научились за собой убирать, - написала подписчица Анастасия.

Фото: Лабытнанги Info

Фото: Лабытнанги Info

Некоторые отметили, что уткам может прийти «хана», учитывая в какой грязи им приходится плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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