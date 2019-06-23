СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-23T06:03:17+03:00

Погода на Ямале 23 июня: возможен дождь и грозы Фото: Татьяна Коркина

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На Ямале сегодня, 23 июня, ожидается облачность с прояснениями, однако утром возможен дождь и грозы. Температура воздуха ночью составит +11…+13 C, днём воздух прогреется до +21…+23 C. Влажность воздуха ночью – 100%, днём – 37%. Ветер восточный с переходом на западный 2,7 – 3,5 м/с.

Восход 23 июня в 3:42 утра, заход в 21:37. Световой день продлится 17 часов 55 минут.

В Салехарде пройдёт небольшой дождь, днём до +18 градусов, в Надыме облачно с прояснениями и +19 градусов, в Тарко-Сале ясно и до +18.

ИСТОЧНИК KP.RU