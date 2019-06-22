В Новом Уренгое появятся женская консультация и детская поликлиника

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-22T15:56:33+03:00

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В Новом Уренгое в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году начнётся строительство женской консультации и детской поликлиники. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, место будущей строительной площадки уже определено, разработан и проект будущего здания.

Новое здание детской поликлиники и женской консультации возведут по современным стандартам. Проект строительства подготовили ещё в 2015 году, однако на протяжении последних лет дорабатывался согласно новым требованиям бережливого производства.

К подготовительным работам планируется приступить уже этой осенью, а закончить – в 2021 году. Строительство будет вестись за счёт средств Адресно-инвестиционной программы ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU