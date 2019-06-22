В Ноябрьске две недели ищут пропавшего 60-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-22T15:22:13+03:00

Он ушёл из дома 9 июня и до сих пор не вернулся

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В Ноябрьске разыскивают 60-летнего Фархутдинова Сирина Исмагиловича 1959 года рождения. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Ямал», 9 июня 2019 года он ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: рост 176 см, обычного телосложения, русые волосы до плеч, карие глаза. Был одет в тёмно-фиолетовую куртку, тёмно-синие джинсы, белые кроссовки и серую вязаную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сирина, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU