2019-06-22T13:29:59+03:00
Общество

Ямальскую молодёжь зовут на Международный форум-фестиваль, который пройдёт в Болгарии

«Мы за мир во всём мире» пройдёт с 23 по 28 августа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Молодёжь РоссииФото: Молодёжь России
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На Ямале открыта регистрация участников 11-го Международного форума-фестиваля молодёжи «Мы за мир во всём мире», который состоится с 23 по 28 августа в болгарском Китене. Мероприятие, учредителем которого является правительство Ямала, объединит 200 участников из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Регистрация участников осуществляется в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» до 7 июля 2019. Возраст участников – от 18 до 30 лет. В программе запланированы многочисленные мастер-классы, дискуссии, мозговые штурмы, стратегические сессии, деловые игры, истории успеха и экспертные оценки, которые запускают процессы развития на системном и проектном уровнях. В образовательную программу войдут курсы: «Проектные техники», «Личностные компетенции» и «Управления сообществами».

Напомним, за время своего существования форум объединил более 300 российских соотечественников из 40-ка стран мира и 1,5 тысячи молодых людей из российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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