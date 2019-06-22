В Надыме с 1 июля выйдут на маршрут экологически чистые автобусы

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-22T11:28:31+03:00

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На Ямале Надымский район стал пилотной площадкой для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, весной этого года в Надым поступили 6 пассажирских низкопольных автобусов среднего класса «Lotos», которые были закуплены за счёт средств окружного бюджета. Теперь появились ещё 8 экологически чистых автобусов малого класса IVECO на газомоторном топливе.

Новые комфортабельные автобусы, которые выделяются своим оформлением, выйдут на маршруты уже 1 июня. В них 17 сидячих мест и три – стоячих. Каждый автобус снабжён маршрутным светодиодным указателем, бегущей строкой в салоне, речевым информатором, видеонаблюдением, видеорегистратором и системой «ГЛОНАСС».

Кроме того, производители автобуса учли северные условия, в которых будет работать транспорт. Поэтому все они оснащены тремя системами обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU