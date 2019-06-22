2019-06-22T11:28:31+03:00
Авто

В Надыме с 1 июля выйдут на маршрут экологически чистые автобусы

Транспорт работает на газомоторном топливе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Надымского районаФото: пресс-служба администрации Надымского района
Изменить размер текста:

На Ямале Надымский район стал пилотной площадкой для перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, весной этого года в Надым поступили 6 пассажирских низкопольных автобусов среднего класса «Lotos», которые были закуплены за счёт средств окружного бюджета. Теперь появились ещё 8 экологически чистых автобусов малого класса IVECO на газомоторном топливе.

Новые комфортабельные автобусы, которые выделяются своим оформлением, выйдут на маршруты уже 1 июня. В них 17 сидячих мест и три – стоячих. Каждый автобус снабжён маршрутным светодиодным указателем, бегущей строкой в салоне, речевым информатором, видеонаблюдением, видеорегистратором и системой «ГЛОНАСС».

Кроме того, производители автобуса учли северные условия, в которых будет работать транспорт. Поэтому все они оснащены тремя системами обогрева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальскую молодёжь зовут на Международный форум-фестиваль, который пройдёт в Болгарии
Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби
На Ямале объявлено штормовое предупреждение
У аэропорта Нового Уренгоя расстреляли двоих мужчин
Погода на Ямале 22 июня: ожидается дождь и гроза
В Салехарде после капремонта открыли участок Объездной дороги
Губернатор Ямала посетил Центр управления в кризисных ситуациях в Салехарде
«Школьный вальс Салехарда» закружил выпускников 2019 года
Туристы из Швейцарии и Голландии раскупили все билеты на круизный теплоход по Оби
Начинающих ямальских фермеров поддержат «агро-стартапами»
Житель Югры получил срок за хищение нефти
На Ямале определили лидеров инвестрейтинга среди муниципалитетов
В Ноябрьске с пятого раза возбудили дело о хищении автомобиля
Глава Тазовского района проинспектировал ход строительства спорткомплекса в Находке
В Салехарде обсудили меры поддержки малого бизнеса
Новоуренгойцы в парке Дружбы обсудят культуру содержания домашних животных
Молодежь УрФО поборется за звание «Таёжного героя-2019» в Пуровском районе
В Новом Уренгое построят детскую поликлинику и женскую консультацию
В Ноябрьске капремонт многоквартирников идет с опережением графика
ДТП в Новом Уренгое: автомобилист сбил байкера
В Пуровском районе, не взирая на погоду, открывается купальный сезон
В Ноябрьске дотла сгорел двухэтажный деревянный дом
Для обустройства набережной в Надыме планируют привлечь дополнительные силы
Погода на Ямале 21 июня: проливные дожди и грозы
На Ямале создают кадровый научный резерв в сфере аквакультуры
Новый спецпроект расскажет тюменцам о врачах города
Вечный огонь в Салехарде временно отключат
16 ямальских стобалльников получат премии