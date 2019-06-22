Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-22T09:25:29+03:00

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В День памяти и скорби 22 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона с обращением. Глава региона напомнил ямальцам, что 78 лет назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.

- В этот день в 1941 году наши деды и прадеды ушли на фронт защищать Родину. В день национальной скорби мы вспоминаем всех, кто геройски погиб на передовой, сражаясь за свободу, счастье и мир грядущих поколений. Вечная память и слава защитникам Отечества! Низкий земной поклон нашим дорогим ветеранам за Победу! Ваше мужество и самоотверженный труд - пример воинской доблести и отваги, жизненной стойкости и патриотического единения для всех нас, - написал Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что россияне всегда будут дорожить историей и беречь духовные святыни нашего государство, укреплять могущество Ямала и России. Дмитрий Артюхов пожелал каждой ямальской семье мира, здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU