2019-06-22T07:46:36+03:00
Происшествия

На Ямале объявлено штормовое предупреждение

Скорость ветра будет достигать до 18 м/с
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Ямале объявлено штормовое предупрежденииНа Ямале объявлено штормовое предупрежденииФото: Татьяна Коркина
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На Ямале 22 июня объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО со ссылкой на Ямало-Ненецкое ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» ночью прошёл небольшой, местами умеренный дождь, по юго-западу без осадков. Днём местами пройдёт небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер северный с переходом на северо-западный и юго-западный 5-10 м/с. В Надымском, Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 C, при натекании облачности до +13 C. Температура днём +12…+17 C, местами до +22 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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