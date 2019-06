На Ямале объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-22T07:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале 22 июня объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО со ссылкой на Ямало-Ненецкое ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» ночью прошёл небольшой, местами умеренный дождь, по юго-западу без осадков. Днём местами пройдёт небольшой дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер северный с переходом на северо-западный и юго-западный 5-10 м/с. В Надымском, Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 C, при натекании облачности до +13 C. Температура днём +12…+17 C, местами до +22 C.

ИСТОЧНИК KP.RU