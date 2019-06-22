2019-06-22T05:11:56+03:00
Общество

Погода на Ямале 22 июня: ожидается дождь и гроза

Днём максимум +16 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода на Ямале 22 июня: ожидается дождь и грозаПогода на Ямале 22 июня: ожидается дождь и грозаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале сегодня, 22 июня, ожидается переменная облачность, а затем и облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +8…+10 C, днём +14…+16 С. Влажность воздуха днём – 65%, вечером – 79%. Ветер будет дуть южный со скоростью 5,7 м/с, к ночи стихнет до 1,9% (восточное направление).

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

В этот день, 23 июня, вспоминают великомученика Тимофея, который служил епископом в IV веке. В народе его почитали (и прозвали) за то, что в его день случались различные знамения, но плохие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале объявлено штормовое предупреждение
У аэропорта Нового Уренгоя расстреляли двоих мужчин
В Салехарде после капремонта открыли участок Объездной дороги
Губернатор Ямала посетил Центр управления в кризисных ситуациях в Салехарде
«Школьный вальс Салехарда» закружил выпускников 2019 года
Туристы из Швейцарии и Голландии раскупили все билеты на круизный теплоход по Оби
Начинающих ямальских фермеров поддержат «агро-стартапами»
Житель Югры получил срок за хищение нефти
На Ямале определили лидеров инвестрейтинга среди муниципалитетов
В Ноябрьске с пятого раза возбудили дело о хищении автомобиля
Глава Тазовского района проинспектировал ход строительства спорткомплекса в Находке
В Салехарде обсудили меры поддержки малого бизнеса
Новоуренгойцы в парке Дружбы обсудят культуру содержания домашних животных
Молодежь УрФО поборется за звание «Таёжного героя-2019» в Пуровском районе
В Новом Уренгое построят детскую поликлинику и женскую консультацию
В Ноябрьске капремонт многоквартирников идет с опережением графика
ДТП в Новом Уренгое: автомобилист сбил байкера
В Пуровском районе, не взирая на погоду, открывается купальный сезон
В Ноябрьске дотла сгорел двухэтажный деревянный дом
Для обустройства набережной в Надыме планируют привлечь дополнительные силы
Погода на Ямале 21 июня: проливные дожди и грозы
На Ямале создают кадровый научный резерв в сфере аквакультуры
Новый спецпроект расскажет тюменцам о врачах города
Вечный огонь в Салехарде временно отключат
16 ямальских стобалльников получат премии