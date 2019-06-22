Погода на Ямале 22 июня: ожидается дождь и гроза

СЕГОДНЯ 05:11 2019-06-22T05:11:56+03:00

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На Ямале сегодня, 22 июня, ожидается переменная облачность, а затем и облачно с прояснениями. Местами пройдёт дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +8…+10 C, днём +14…+16 С. Влажность воздуха днём – 65%, вечером – 79%. Ветер будет дуть южный со скоростью 5,7 м/с, к ночи стихнет до 1,9% (восточное направление).

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

В этот день, 23 июня, вспоминают великомученика Тимофея, который служил епископом в IV веке. В народе его почитали (и прозвали) за то, что в его день случались различные знамения, но плохие.

ИСТОЧНИК KP.RU