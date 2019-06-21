СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-21T16:07:05+03:00

В Салехарде после капремонта открыли участок Объездной дороги Фото: Администрация Салехарда

За лето в столице Ямала планируется выполнить рекордное количество работ

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В Салехарде после открыли участок дороги по улице Объездная, сообщили в администрации ямальской столицы. Его запускают в эксплуатацию после капитального ремонта.

Данный участок был включен в перечень дорог, подлежащих ремонту в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что качественные дороги это одно из приоритетных направлений развития региона. Ход выполнения работ глава администрации города Иван Кононенко держит на личном контроле.

За летний период в Салехарде планируется выполнить рекордное количество работ по капремонту дорог.

Список улиц формировался на основании обследования, а также обращений жителей. На ремонт дорог в рамках национального проекта выделено 158 миллионов.

Помимо этого, выделено дополнительное финансирование на ремонт улиц Комсомольская, Свердлова, Подшибякина и Деповская.

ИСТОЧНИК KP.RU