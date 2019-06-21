2019-06-21T15:30:56+03:00
Общество

Губернатор Ямала посетил Центр управления в кризисных ситуациях в Салехарде

Глава региона оценил возможности ЦУКСа
Анна Полякова
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Губернатор Ямала посетил Центр управления в кризисных ситуациях в Салехарде Фото: yanao.ruГубернатор Ямала посетил Центр управления в кризисных ситуациях в Салехарде Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Центр управления в кризисных ситуациях, познакомился с оперативной сменой. Глава региона оценил техническую поддержку и возможности сотрудников ЦУКСа.

Именно сюда круглосуточно стекается вся информация о произошедших в округе пожарах, авариях, стихийных бедствиях. В центре идет срочный приём и обработка сообщений, ведётся связь с муниципальными гарнизонами МЧС.

Во время визита губернатора шла тренировка по ликвидации лесного пожара в Шурышкарском районе. Губернатору сообщили о ситуации в регионе. С начала пожароопасного периода на Ямале было зарегистрировано 7 очагов природных пожаров на площади 31,9 га. На данный момент действующих пожаров нет.

ЦУКС является органом повседневного управления территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС ЯНАО). Оперативно-дежурная смена в круглосуточном режиме.

По статистике Центра в среднем в округе в сутки происходит 5 техногенных пожаров. С начала 2019 году ЦУКС обработал сообщения о 453 техногенных пожарах и 175 ДТП, на которые привлекались силы и средства МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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