СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-21T14:10:22+03:00

Туристы из Швейцарии и Голландии раскупили все билеты на круизный теплоход по Оби Фото: dmpt.yanao.ru

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Салехард 21 июня встретит первых иностранных туристов, следующих по круизному маршруту по Оби на теплоходе «Ремикс» из Новосибирска.

Туроператор из Швейцарии представил в этом году тур по Оби к Полярному округу. Совместно с судоходной компанией «Норд-Вест» компания Thurgau Travel организуют три круиза до Полярного круга и три обратно. Второй рейс отправится на Ямал в начале июля. Третий — в начале августа.

Как сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, купить билеты на круиз в России уже не получится. Все билеты забронированы швейцарским туроператором на целый сезон вперед. Он привезет на Ямал туристов из Швейцарии и Голландии.

Иностранцам предлагают полюбоваться живописными северными пейзажами, белыми ночами, познакомиться с историей округа и древнего сибирского города Салехарда, а также самобытной культурой и традициями народов Севера.

По пути следования маршруту до Салехарда туристы заедут в такие города как Томск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск.

Всего за сезон навигации 2019 года на ямальской земле побывает около 300 туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU