Туристы из Швейцарии и Голландии раскупили все билеты на круизный теплоход по Оби
Салехард 21 июня встретит первых иностранных туристов, следующих по круизному маршруту по Оби на теплоходе «Ремикс» из Новосибирска.
Туроператор из Швейцарии представил в этом году тур по Оби к Полярному округу. Совместно с судоходной компанией «Норд-Вест» компания Thurgau Travel организуют три круиза до Полярного круга и три обратно. Второй рейс отправится на Ямал в начале июля. Третий — в начале августа.
Как сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО, купить билеты на круиз в России уже не получится. Все билеты забронированы швейцарским туроператором на целый сезон вперед. Он привезет на Ямал туристов из Швейцарии и Голландии.
Иностранцам предлагают полюбоваться живописными северными пейзажами, белыми ночами, познакомиться с историей округа и древнего сибирского города Салехарда, а также самобытной культурой и традициями народов Севера.
По пути следования маршруту до Салехарда туристы заедут в такие города как Томск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск.
Всего за сезон навигации 2019 года на ямальской земле побывает около 300 туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU