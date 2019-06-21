Начинающих ямальских фермеров поддержат «агро-стартапами»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-21T13:58:04+03:00

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В региональном департаменте АПК начался приём заявок на предоставление грантов-«агро-стартапов». Участниками конкурса могут стать новые крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в 2019 году, а также ямальцы, которые только собираются открыть своё дело в сельскохозяйственной сфере.

Эти гранты предусмотрены в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Он входит в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- В 2019 году будет предоставлено два гранта, сумма каждого – до трех миллионов рублей. Эта поддержка будет оказываться ежегодно до окончания реализации нацпроекта, то есть до 2024 года. В последующие годы грантов планируется больше, - отметил заместитель директора департамента Александр Земских.

Для претендентов есть обязательные условия. Например, наличие не менее 10% собственных средств от суммы гранта. С момента получения гранта хозяйство должно работать не менее пяти лет. За счёт средств гранта должны быть созданы постоянные рабочие места: не менее одного, если сумма гранта менее 2 млн рублей, и не менее двух, если сумма больше.

Потратить грант победители смогут на покупку имущества, техники, оборудования, земельных участков из числа земель сельхозназначения, на приобретение или ремонт зданий и сооружений, сообщили в правительстве ЯНАО.

Также в статье расходов – покупка животных, рыбопосадочного материала и семян. В перечень расходов входит и покупка снегоходной техники и оленей.

Кстати, оленеводческих фермерских хозяйств с начала года на Ямале создано около двадцати.

ИСТОЧНИК KP.RU