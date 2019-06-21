2019-06-21T13:30:23+03:00
Экономика

Житель Югры получил срок за хищение нефти

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Житель Югры получил срок за хищение нефтиЖитель Югры получил срок за хищение нефтиФото: Ольга Крыльцова
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За хищение нефти из магистрального нефтепровода АО «ТранснефтьСибирь» – три с половиной года лишения свободы Нижневартовским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу нефти из магистрального нефтепровода Самотлор – Нижневартовск, принадлежащего АО «Транснефть – Сибирь», приговорен житель Югры.

Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Судебным следствием установлено, что не позднее 24 июня 2015 года подсудимый в составе преступной группы, в которую входили еще два жителя ХМАО-Югры, действуя по предварительному сговору изготовили три несанкционированные врезки, через которые похитили 24 тонны нефти на сумму свыше 267 тыс. рублей, а также покушались на хищение еще около 40 тонн нефти, принадлежащей АО «Транснефть-Сибирь».

Общий ущерб, включая затраты на ликвидацию последствий несанкционированных врезок в трубопровод, составил более 416 тыс. рублей.

Ранее, в 2018 году два участника этой преступной группы были осуждены на два года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима и, соответственно, два года четыре месяца условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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